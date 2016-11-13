Українська жіноча команда з фехтування виборола "золото" на етапі Кубка світу в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Українська жіноча команда з фехтування на шпагах виборола золоту медаль на етапі Кубка світу, що відбувся у Китаї. Про це УНН повідомили у прес-службі НОК України.
“Українська жіноча команда з фехтування на шпагах у складі: Олена Кривицька, Анфіса Почкалова, Ксенія Пантелєєва та Фейбі Бежура перемогла збірну Кореї у фіналі другого етапу Кубка світу, який проходив у Китаї”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, 12 листопада на етапі Кубка світу з фехтування на шпагах у Сучжоу (Китай) українка Фейбі Бежура в індивідуальних змаганнях здобула срібну нагороду.