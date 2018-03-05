Україна за тиждень спожила майже в 10 разів більше вугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Запаси вугілля на українських ТЕС та ТЕЦ за тиждень зменшились на 111,7 тисяч тонн або на 6,5%. Порівняно з попереднім тижнем Україна спожила майже в 10 разів більше вугілля. Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, передає УНН.
Зокрема, станом на 5 березня 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігалось 1 млн 601,9 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп. Станом на 26 лютого рівень запасів сягав 1 млн 713,6 тисяч тонн вугілля.
Таким чином за тиждень запаси зменшились на 111,7 тисяч тонн або 6,5%.
Звернемо увагу, за попередній тиждень динаміка зменшення запасів була меншою. Зокрема за період з 19 по 26 лютого запаси зменшились на 12,2 тисяч тонн. Таким чином Україна минулого тижня спожила в 9,2 рази більше вугілля.
Нагадаємо, минулого тижня запаси вугілля зменшилися на 12,2 тисячі тонн.