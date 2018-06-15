Україна підписала угоду про поглиблення співробітництва з ОЕСР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Сьогодні Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів та заступник Генсекретаря Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Марі Ківініємі підписали угоду, якою продовжили дію Меморандуму про взаєморозуміння щодо поглиблення співробітництва між урядом України та ОЕСР. Про це повідомили УНН у прес-службі Уряду.
Перший віце-прем’єр-міністр України зазначив, що співпраця з Організацією економічного співробітництва та розвитку є важливим інструментом для оцінки конкурентних переваг національної економіки України.
"Україна готова приєднатись до Рекомендації ОЕСР щодо ефективного державного інвестування на всіх рівнях урядування для проведення реформи державних інвестицій в України. Ми також готові продовжити заходи з приєднання України до Рамкової домовленості з офіційно підтримуваних експортних кредитів та долучитися до робочої групи з експортних кредитів та кредитних гарантій", - наголосив Степан Кубів.
Нагадаємо, Мінекономрозвитку завершує процес створення Офісу розвитку малого і середнього підприємництва.
Як повідомляв УНН, позавчора за пропозицією Мінекономрозвитку Кабінет Міністрів України створив Раду з питань торгівлі та сталого розвитку.