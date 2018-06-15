Україна підписала угоду про поглиблення співробітництва з ОЕСР

Перший віце-прем’єр-міністр України зазначив, що співпраця з Організацією економічного співробітництва та розвитку є важливим інструментом для оцінки конкурентних переваг національної економіки України.



"Україна готова приєднатись до Рекомендації ОЕСР щодо ефективного державного інвестування на всіх рівнях урядування для проведення реформи державних інвестицій в України. Ми також готові продовжити заходи з приєднання України до Рамкової домовленості з офіційно підтримуваних експортних кредитів та долучитися до робочої групи з експортних кредитів та кредитних гарантій", - наголосив Степан Кубів.

Нагадаємо, Мінекономрозвитку завершує процес створення Офісу розвитку малого і середнього підприємництва.

Як повідомляв УНН, позавчора за пропозицією Мінекономрозвитку Кабінет Міністрів України створив Раду з питань торгівлі та сталого розвитку.