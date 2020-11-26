Україна на засіданні ПА НАТО підняла питання агресії з боку Росії в Чорноморському регіоні

“У ході 66-ї щорічної сесії Парламентської Асамблеї НАТО відбулись засідання комітетів: з питань цивільного виміру безпеки, з питань економіки і безпеки, з питань науки і техніки та політичного комітету, а також спеціальне засідання щодо COVID-19, у яких взяла участь Постійна делегація Верховної Ради України в ПА НАТО, яку очолює Єгор Чернєв”, — йдеться у повідомленні.

За результатами засідань комітетів ПА НАТО на пленарній сесії були схвалені такі резолюції:

— “Збереження рівня оборонних інвестицій держав-союзників після COVID-19”,

— “Економічна стійкість і пандемія”,

— “Трансатлантична стратегія щодо Китаю”,

— “Інновації в оборонній сфері”,

— “Імплементація резолюції 1325 Ради Безпеки ООН Жінки, Мир, Безпека”.

“Також ПА НАТО затвердила декларацію „НАТО 2030: об’єднаний та сильний альянс на світовій арені“, у якій підтверджується прихильність держав—союзників політиці „Відкритих дверей“ НАТО як інструменту розширення зони стабільності та поширення демократичних стандартів по всій Європі, підтримки євроатлантичної інтеграції Боснії та Герцеговини, Грузії та України і допомоги у зміцненні їх стійкості проти втручання іноземних держав”, — йдеться у повідомленні.

Відповідаючи на запитання Голови української делегації Єгора Чернєва щодо подальших кроків НАТО стосовно cтримання агресивних дій Росії у Чорноморському регіоні, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс посилив співпрацю з такими важливими партнерами як Україна та Грузія, і проінформував про заплановану зустріч на міністерському рівні щодо питання безпеки у Чорноморському регіоні, на яку запрошені міністри закордонних справ України та Грузії.

“Також на пленарному засіданні Голову делегації США в ПА НАТО, конгресмена Джеральда Конноллі було обрано на посаду Президента ПА НАТО”, — додали в повідомленні.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна очікує побачити у новій стратегії НАТО на 10 років перспективу отримання Плану дій щодо членства в організації.