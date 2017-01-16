Україна готова до подальшого стратегічного партнерства з США - В.Гройсман

“Глава уряду підкреслив готовність України та керівництва країни на подальший розвиток стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки. Він відзначив важливість допомоги США для трансформації України у ключових напрямках, серед яких: реформування митної служби, боротьба з корупцією, проведення децентралізації та підтримка енергетичної безпеки”, - йдеться у повідомленні прес-служби КМУ.

За інформацією прес-служби уряду, В.Гройсман поінформував Дж.Байдена про кроки уряду у продовженні внутрішніх реформ та реалізацію програми співпраці з МВФ.

Прем’єр також наголосив, що серед пріоритетів ряду - посилення незалежності судової гілки влади, проведення масштабної приватизації державних підприємств, продовження реформування енергетичного сектору, банківської галузі України, а також реформування Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, Президент П.Порошенко розпочав переговори з Дж.Байденом.