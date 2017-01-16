Україна готова до подальшого стратегічного партнерства з США - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Україна готова до подальшого розвитку стратегічного партнерства з США. Про це сказав Прем’єр-мінітср України Володимир Гройсман під час зустрічі з віце-презиеднтом США Джо Байденом, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
“Глава уряду підкреслив готовність України та керівництва країни на подальший розвиток стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки. Він відзначив важливість допомоги США для трансформації України у ключових напрямках, серед яких: реформування митної служби, боротьба з корупцією, проведення децентралізації та підтримка енергетичної безпеки”, - йдеться у повідомленні прес-служби КМУ.
За інформацією прес-служби уряду, В.Гройсман поінформував Дж.Байдена про кроки уряду у продовженні внутрішніх реформ та реалізацію програми співпраці з МВФ.
Прем’єр також наголосив, що серед пріоритетів ряду - посилення незалежності судової гілки влади, проведення масштабної приватизації державних підприємств, продовження реформування енергетичного сектору, банківської галузі України, а також реформування Пенсійного фонду України.
Нагадаємо, Президент П.Порошенко розпочав переговори з Дж.Байденом.