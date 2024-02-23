Близько 90% української пшениці експортовано до ЄС через Чорне море у січні - Шмигаль
Київ • УНН
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, у січні 2024 року 88% українського експорту пшениці йшло до ЄС через Чорне море.
У січні 88% української пшениці було експортоване до Європейського Союзу через Чорне море. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час виїзного засідання уряду на Львівщині, передає УНН.
У січні 2024 року 88% української пшениці ми експортували до ЄС через Чорне море. Це результат роботи нашого морського логістичного коридору. Дунайські порти продовжують бити рекорди з точки зору перевалки. Інвестуємо далі в розширення їх спроможності
За його словами, Україна готує групи суден з українською продукцією по Дунаю.
"Мова йде про так звані баржеві контейнерні судна, які можуть приплисти в дунайські порти Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та до румунського порту Констанца. Розширюємо співробітництво з Румунією. Наші партнери там довели свою передбачуваність. У січні 2024 року через Румунію транзитом проїхало 1,1 млн тонн зернових. У першій половині лютого вже 0,6 млн тонн", - розповів Шмигаль.
Доповнення
Президент України повідомляв, що зараз немає жодного погодження на експорт у Польщу зерна з України, попри те, що це невигідно для українських виробників. Але Київ дотримується цього, бо відносини з Польщею для України – безумовний пріоритет національної безпеки.