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Близько 90% української пшениці експортовано до ЄС через Чорне море у січні - Шмигаль

Київ • УНН

 • 24400 перегляди

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, у січні 2024 року 88% українського експорту пшениці йшло до ЄС через Чорне море.

Близько 90% української пшениці експортовано до ЄС через Чорне море у січні - Шмигаль

У січні 88% української пшениці було експортоване до Європейського Союзу через Чорне море. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час виїзного засідання уряду на Львівщині, передає УНН.

У січні 2024 року 88% української пшениці ми експортували до ЄС через Чорне море. Це результат роботи нашого морського логістичного коридору. Дунайські порти продовжують бити рекорди з точки зору перевалки. Інвестуємо далі в розширення їх спроможності

- сказав Шмигаль.

За його словами, Україна готує групи суден з українською продукцією по Дунаю.

"Мова йде про так звані баржеві контейнерні судна, які можуть приплисти в дунайські порти Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та до румунського порту Констанца. Розширюємо співробітництво з Румунією. Наші партнери там довели свою передбачуваність. У січні 2024 року через Румунію транзитом проїхало 1,1 млн тонн зернових. У першій половині лютого вже 0,6 млн тонн", - розповів Шмигаль.

Доповнення

Президент України повідомляв, що зараз немає жодного погодження на експорт у Польщу зерна з України, попри те, що це невигідно для українських виробників. Але Київ дотримується цього, бо відносини з Польщею для України – безумовний пріоритет національної безпеки. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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