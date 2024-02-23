Около 90% украинской пшеницы экспортировано в ЕС через Черное море в январе - Шмыгаль
Киев • УНН
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в январе 2024 года 88% украинского экспорта пшеницы шло в ЕС через Черное море.
В январе 88% украинской пшеницы было экспортировано в Европейский Союз через Черное море. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства на Львовщине, передает УНН.
В январе 2024 года 88% украинской пшеницы мы экспортировали в ЕС через Черное море. Это результат работы нашего морского логистического коридора. Дунайские порты продолжают бить рекорды с точки зрения перевалки. Инвестируем дальше в расширение их способности
По его словам, Украина готовит группы судов с украинской продукцией по Дунаю.
"Речь идет о так называемых баржевых контейнерных судах, которые могут приплыть в дунайские порты Болгарии, Сербии, Венгрии, Словакии, Австрии, Германии и в румынский порт Констанца. Расширяем сотрудничество с Румынией. Наши партнеры там доказали свою предсказуемость. В январе 2024 года через Румынию транзитом проехало 1,1 млн тонн зерновых. В первой половине февраля уже 0,6 млн тонн", - рассказал Шмыгаль.
Дополнение
Президент Украины сообщал, что сейчас нет ни одного согласования на экспорт в Польшу зерна из Украины, несмотря на то, что это невыгодно для украинских производителей. Но Киев придерживается этого, потому что отношения с Польшей для Украины - безусловный приоритет национальной безопасности.
Около 90% украинской пшеницы экспортировано в ЕС через Черное море в январе - Шмыгаль
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в январе 2024 года 88% украинского экспорта пшеницы шло в ЕС через Черное море.
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