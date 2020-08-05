У ЗСУ за добу виявили понад 30 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Збройних силах України за минулу добу зафіксували понад 30 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, загалом хворіють 250 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу командування Медичних Сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 5 серпня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 250 осіб", - йдеться у повідомленні.
Також всього за час пандемії одужало – 642 особи, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 577 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 259 осіб.
"За минулу добу зареєстровано 31 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - зазначається у повідомленні.
Повідомляється, що з них у закладах охорони здоров’я перебувають 6 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 25 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.
Нагадаємо, в Україні виявлено вже понад 75,4 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд – 1271.