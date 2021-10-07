У Запоріжжі посилюють карантин: заборонили проведення масових заходів

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Запоріжжі, у зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації, встановлено “помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки та впроваджуються додаткові обмежувальні карантинні заходи. Про це йдеться на сайті мерії, пише УНН.

Деталі

З урахуванням рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міська комісія вирішила запровадити додаткові обмежувальні заходи у місті.

Зокрема вони стосуються заборони проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів (у тому числі в розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування).

Крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, проведення кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю, проведення офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів і т.д.

Цитата

“Обмеження не застосовуються за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), крім осіб, які не досягли 18 років, та організаторів заходу (співробітників закладу) документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу „Дія“ (Дія)”, — інформують у мерії.

Департаменту охорони здоров’я міської ради, керівнику КНП “Міська лікарня № 6” доручено вжити невідкладних заходів щодо розгортання 150 додаткових ліжок для лікування коронавірусних хворих.

Додатково

Харків ввів “помаранчеву” зону карантину та наближається до “червоної”.

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