В Запорожье усиливают карантин: запретили проведение массовых мероприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Запорожье в связи с осложнением эпидемической ситуации, установлено “оранжевый” уровень эпидемической опасности и внедряются дополнительные ограничительные карантинные мероприятия. Об этом говорится на сайте мэрии, пишет УНН.
Детали
С учетом решения областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций городская комиссия решила ввести дополнительные ограничительные мероприятия в городе.
В частности, они касаются запрета проведения массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных, профессиональных тематических и других) мероприятий (в том числе в развлекательных заведениях (ночных клубах) и заведениях общественного питания).
Кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления, проведения квалификационного экзамена на право занятия нотариальной деятельностью, проведение официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей и т.д.
Цитата
“Ограничения не применяются при условии наличия у всех участников (посетителей), кроме лиц, не достигших 18 лет, и организаторов мероприятия (сотрудников заведения) документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой дводознои вакцины (желтые сертификаты), или одной дозой однодознои вакцины или двумя дозами дводознои вакцины (зеленые сертификаты), которые включены Всемирной организацией здравоохранения в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала „Действие“ (действие) ”, - информируют в мэрии.
Департамента здравоохранения городского совета, руководителю КНП “Городская больница № 6” поручено принять неотложные меры по развертыванию 150 дополнительных коек для лечения коронавирусных больных.
Дополнительно
Харьков ввел “оранжевую” зону карантина и приближается к “красной”.
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