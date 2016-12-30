У Закарпатській ОДА розповіли ТОП пріоритетних завдань Г.Москаля по області на 2017 рік
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 30 грудня. УНН. Наступний рік для голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля має стати роком розбудови дорожньої інфраструктури, реалізації соціально спрямованих та мистецьких проектів, розповіли УНН у прес-службі Закарпатської ОДА.
Ремонт доріг
Так, у 2017 році Г. Москаль планує спрямувати кошти від дорожнього експерименту на ремонт та розбудову доріг місцевого значення. Триватиме також капітальний ремонт дороги національного значення “Мукачево — Рогатин”, загальна вартість якого становить 2 мільярди гривень. За цю суму ремонтники повністю поміняють асфальтне покриття на дорозі протяжністю 209 кілометрів.
Будівництво хоспісу у м.Виноградів
Наступний рік має ознаменуватися для Закарпаття завершенням будівництва хоспісу у м. Виноградів, що стане першим в Україні обласним закладом такого типу. Ще у 2012 році Єврокомісія своєю спеціальною програмою виділила на проект грантові кошти у розмірі понад 739 тисяч євро. Згодом об′єкт опинився у центрі скандалу через фінансові махінації. Однак у 2016 році Г. Москаль ініціював передачу хоспісу на баланс області, з бюджету якої установу й мають добудувати. Більше того, утримання персоналу та будівлі також візьме на себе Закарпатська область.
Ремонт вулиці ім. Джона Леннона та відкриття площі ім. Енді Воргола
У 2017 році має бути реалізовано й ряд мистецьких задумів голови Закарпатської ОДА. Йдеться, передусім, про ремонт вулиці імені Джона Леннона та відкриття площі імені Енді Воргола, яку стилізують у традиціях поп-арту. Нагадаємо, що топоніми отримали нові назви з ініціативи Г. Москаля у рамках дії закону про декомунізацію.
Окрім того, як повідомили УНН у прес-службі Закарпатської ОДА, її очільник планує у наступному році презентувати в атріумі облдержадміністрації експозицію копій робіт Е. Воргола.
Висадити блакитну ялинку біля Закарпатської ОДА
Однією з особистих обіцянок Г. Москаля, яку він озвучив у переддень новорічних свят, було висадження блакитної ялини біля будівлі ОДА. Згодом це дерево має стати головною новорічною ялинкою Закарпаття і замінити лісові красуні, які щороку привозять до обласного центру лісівники. Реалізувати задум Г. Москаль планує вже навесні 2017 року, посадивши власноруч ялинку на площі Народній в Ужгороді.
“Роботи безумовно багато, і важко виокремити якісь топові завдання чи плани на наступний рік. Однак для завершення поточних робіт в області та реалізації нових соціально значущих проектів Геннадій Москаль обіцяє лишитися на Закарпатті у 2017 році. Це, свого роду, теж завдання на прийдешній рік”, — розповів УНН директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Закарпатської ОДА Ярослав Галас.