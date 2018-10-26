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У ВР заявили, що умови держпідтримки АПК не повинні змінюватися мінімум 5 років

У ВР заявили, що умови держпідтримки АПК не повинні змінюватися мінімум 5 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Незмінність умов держпідтримки сільського господарства України як мінімум впродовж 5 років забезпечить інвестиційну стабільність в галузі. Про це в коментарі УНН заявив народний депутат, член Комітету ВР з питань аграрної політики Леонід Козаченко.

Він наголосив, що законодавство Євросоюзу передбачає незмінність таких умов 7 років, в Україні ж програми змінюються щороку.

“У нас вони змінюються щороку і наразі ми маємо те, що цього року їх ефективність 30%. Але проблема не в дефіциті коштів, а в тому що фермери не встигають за змінами. Дуже багато вимог, які треба витримати суб’єкту господарювання для отримання дотації. Тому ключове – незмінність цієї політики упродовж як мінімум 5 років”, - зазначив законодавець.

Постійна зміна програм призводить до інвестиційної нестабільності, додав Козаченко.

“Наприклад, цього року діє програма розвитку тваринницьких комплексів. Ви на неї розраховуєте і закладаєте будівництво, а наступного року держава каже: вибачте, ми передумали, більше такої програми не буде, ми будемо тепер підтримувати не тваринництво, а садівництво. І ви звісно змушені зупиняти будівництво і закладати сад. Так само і з кредитами, і іншими програмами. Тому вони мають бути стабільними впродовж хоча б 5 років, аби всі охочі встигли взяти участь в них”, - пояснив Козаченко.

Він також поділяє позицію профільних асоціацій про те, що суми дотацій українським фермерам мають бути в рази вище і наближатися до європейських, але водночас зазначає – в країні затяжна криза.

“Фермери розуміють, що держава знаходиться у такій скруті, у якій вона не була, мабуть, із середини 90-х років, тому дай Бог, щоб були хоча б ті ж гроші, які були виділені у цьому році. Але саме головне - щоб ці гроші можна було отримати усім, а не окремим суб'єктам господарювання”, - резюмував Козаченко.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв, що основні програми держпідтримки агропромислового комплексу, які реалізуються в цьому році, будуть збережені у майбутньому.

Водночас профільні експерти наголошують, аби отримати держпідтримку, фермер має вийти з “тіні” і показати прозору діяльність, зокрема щодо сплати податків, офіційного працевлаштування людей і т.д

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