В ВР заявили, что условия господдержки АПК не должны меняться минимум 5 лет

Он отметил, что законодательство Евросоюза предусматривает неизменность таких условий 7 лет, в Украине же программы меняются ежегодно.

"У нас они меняются каждый год и сейчас мы имеем то, что в этом году их эффективность 30%. Но проблема не в дефиците средств, а в том, что фермеры не успевают за изменениями. Очень много требований, которые нужно выдержать субъекту хозяйствования для получения дотации. Поэтому ключевое - неизменность этой политики в течение как минимум 5 лет", - отметил законодатель.

Постоянная смена программ приводит к инвестиционной нестабильности, добавил Козаченко.

"Например, в этом году действует программа развития животноводческих комплексов. Вы на нее рассчитываете и закладываете строительство, а в следующем году государство говорит: извините, мы передумали, больше такой программы не будет, мы будем теперь поддерживает животноводство, а садоводство. И вы конечно вынуждены останавливать строительство и закладывать сад. Так же и с кредитами, и другими программами. Поэтому они должны быть стабильными в течение хотя бы 5 лет, чтобы все желающие успели принять участие в них", - пояснил Козаченко.

Он также разделяет позицию профильных ассоциаций о том, что суммы дотаций украинским фермерам должны быть в разы выше и приближаться к европейским, но в то же время отмечает - в стране затяжной кризис.

"Фермеры понимают, что государство находится в такой беде, в которой оно не была, пожалуй, с середины 90-х годов, поэтому дай Бог, чтобы были хотя бы те же деньги, которые были выделены в этом году. Но самое главное - чтобы эти деньги можно было получить всем, а не отдельным субъектам хозяйствования", - резюмировал Козаченко.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что основные программы господдержки агропромышленного комплекса, реализуемые в этом году, будут сохранены в будущем.

В то же время профильные эксперты отмечают, чтобы получить господдержку, фермер должен выйти из "тени" и показать прозрачную деятельность, в частности по уплате налогов, официального трудоустройства людей и т.д