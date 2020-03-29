У ВР зареєстрували проект постанови про звільнення Ємця із посади глави МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Верховній Раді нардепи з фракції політичної партії "ГОЛОС" зареєстрували проект постанови №3273 про звільнення Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров'я. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.
Так, проект постанови №3273 "Про звільнення Ємця І.М. з посади Міністра охорони здоров'я України" зареєстровано сьогодні, 29 березня.
Ініціаторами законопроекту виступили нардепи з фракції "ГОЛОС": Стефанишина О.А., Бобровська С.А., Железняк Я.І., Клименко Ю.Л., Лозинський Р.М., Макаров О.А., Осадчук А.П., Піпа Н.Р., Рахманін С.І., Рудик К.О., Устінова О.Ю., Цабаль В.В., Юрчишин Я.Р.
Як повідомлялося раніше в УНН, ексглава Одеської області Максим Степанов замінить Іллю Ємця.