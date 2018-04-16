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У Вишневому сталася пожежа в автокав'ярні

У Вишневому сталася пожежа в автокав'ярні

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У місті Вишневому Київської області трапилася пожежа у автокав’ярні, припаркованій на узбіччі. Про це УНН повідомили у прес-службі Києво-Святошинського райвідділу ГУ ДСНС України у Київській області.

"Пожежа трапилася 15.04.2018 у 21:48 в автомобілі "Таврія". Авто було припарковане на вулиці Чорновола,1 у м. Вишневе. Постраждалих в результаті пожежі немає", – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що газовий балон в автівці в результаті пожежі не отримав пошкоджень.

Також зазначено, що пожежу вдалося загасити до прибуття вогнеборців.

Нагадаємо, у Мирнограді сталася пожежа в одному з приватних домоволодінь, внаслідок якої загинула 6-річна дівчинка.

Також УНН повідомляв, що 13 квітня в Одесі на 13-й станції Великого Фонтану внаслідок пожежі згорів ресторан. Загиблих і постраждалих немає.

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