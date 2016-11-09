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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 23060 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 46974 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 68300 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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2 квітня, 10:51 • 138679 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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2 квітня, 10:44 • 201745 перегляди

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2 квітня, 09:04 • 191305 перегляди

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2 квітня, 07:52 • 211870 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 196979 перегляди

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У Вінниці військово-транспортний літак Ан-26 відремонтують за 48,5 млн грн

У Вінниці військово-транспортний літак Ан-26 відремонтують за 48,5 млн грн

Київ • УНН

 • 17904 перегляди

ВІННИЦЯ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Керівники військової частини А0215, що дислокується у Вінниці, та державного підприємства "Завод 410 ЦА" сьогодні, 9 листопада, уклали договір про ремонт військово-транспортного літака Ан-26. Вартість реконструкції – 48,5 млн грн, передає кореспондент УНН-Центр із посиланням на сайт закупівель ProZorro.

Т.в.о. командир військової частини Аркадій Вашутін і генеральний директор держпідприємства Віктор Ганькевич підписали угоду щодо капітального ремонту літака Ан-26. Зокрема, планують замінити низку систем, укомплектувати новим обладнанням, здійснити ремонт двигунів, повітряних гвинтів, турбореактивного двигуна. А також − пофарбувати літак та нанести розпізнавальні знаки Повітряних сил ЗСУ.

Фінансування проекту здійснюватиметься з "Річного плану закупівель на 2016 рік військової частини А0215".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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