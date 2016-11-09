У Вінниці військово-транспортний літак Ан-26 відремонтують за 48,5 млн грн
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Керівники військової частини А0215, що дислокується у Вінниці, та державного підприємства "Завод 410 ЦА" сьогодні, 9 листопада, уклали договір про ремонт військово-транспортного літака Ан-26. Вартість реконструкції – 48,5 млн грн, передає кореспондент УНН-Центр із посиланням на сайт закупівель ProZorro.
Т.в.о. командир військової частини Аркадій Вашутін і генеральний директор держпідприємства Віктор Ганькевич підписали угоду щодо капітального ремонту літака Ан-26. Зокрема, планують замінити низку систем, укомплектувати новим обладнанням, здійснити ремонт двигунів, повітряних гвинтів, турбореактивного двигуна. А також − пофарбувати літак та нанести розпізнавальні знаки Повітряних сил ЗСУ.
Фінансування проекту здійснюватиметься з "Річного плану закупівель на 2016 рік військової частини А0215".