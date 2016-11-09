В Виннице военно-транспортный самолет Ан-26 отремонтируют за 48,5 млн грн

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15 марта, 19:03 • 113397 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161366 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134827 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127548 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111227 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104677 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100908 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 132926 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

 • 17903 просмотра

ВИННИЦА-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Руководители военной части А0215, которая дислоцируется в Виннице, и государственного предприятия "Завод 410 ГА" сегодня, 9 ноября, заключили договор о ремонте военно-транспортного самолета Ан-26. Стоимость реконструкции - 48,5 млн грн, передает корреспондент УНН-Центр со ссылкой на сайт закупок ProZorro.

И.о. командира воинской части Аркадий Вашутин и генеральный директор госпредприятия Виктор Ганькевич подписали соглашение по капитальному ремонту самолета Ан-26. В частности, планируется заменить ряд систем, укомплектовать новым оборудованием, осуществить ремонт двигателей, воздушных винтов, турбореактивного двигателя. А также - покрасить самолет и нанести опознавательные знаки Воздушных сил ВСУ.

Финансирование проекта будет осуществляться из "Годового плана закупок на 2016 год военной части А0215".

Украинские Национальные Новости

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