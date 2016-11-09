В Виннице военно-транспортный самолет Ан-26 отремонтируют за 48,5 млн грн

И.о. командира воинской части Аркадий Вашутин и генеральный директор госпредприятия Виктор Ганькевич подписали соглашение по капитальному ремонту самолета Ан-26. В частности, планируется заменить ряд систем, укомплектовать новым оборудованием, осуществить ремонт двигателей, воздушных винтов, турбореактивного двигателя. А также - покрасить самолет и нанести опознавательные знаки Воздушных сил ВСУ.

Финансирование проекта будет осуществляться из "Годового плана закупок на 2016 год военной части А0215".