В Виннице военно-транспортный самолет Ан-26 отремонтируют за 48,5 млн грн
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Руководители военной части А0215, которая дислоцируется в Виннице, и государственного предприятия "Завод 410 ГА" сегодня, 9 ноября, заключили договор о ремонте военно-транспортного самолета Ан-26. Стоимость реконструкции - 48,5 млн грн, передает корреспондент УНН-Центр со ссылкой на сайт закупок ProZorro.
И.о. командира воинской части Аркадий Вашутин и генеральный директор госпредприятия Виктор Ганькевич подписали соглашение по капитальному ремонту самолета Ан-26. В частности, планируется заменить ряд систем, укомплектовать новым оборудованием, осуществить ремонт двигателей, воздушных винтов, турбореактивного двигателя. А также - покрасить самолет и нанести опознавательные знаки Воздушных сил ВСУ.
Финансирование проекта будет осуществляться из "Годового плана закупок на 2016 год военной части А0215".