У Сумах пролунали три вибухи після попередження про загрозу КАБ
Київ • УНН
У Сумах тричі чули вибухи протягом 15 хвилин після попередження Повітряних сил про пуск КАБ на область. Раніше повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.
У Сумах за 15 хвилин тричі було чутно вибухи після попередження від Повітряних сил про пуск КАБ на область, повідомляє УНН.
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Як пише "Суспільне", в Сумах в проміжку між 11:02 до 11:16 тричі чули вибухи.
Раніше у Повітряних силах попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Пізніше у Telegram писали про пуск КАБу на Сумщину.
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