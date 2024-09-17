В Сумах прогремели три взрыва после предупреждения об угрозе КАБ
Киев • УНН
В Сумах трижды слышали взрывы в течение 15 минут после предупреждения Воздушных сил о пуске КАБ на область. Ранее сообщалось об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении.
В Сумах за 15 минут трижды были слышны взрывы после предупреждения от Воздушных сил о пуске КАБ на область, сообщает УНН.
Детали
Как пишет «Суспільне», в Сумах в промежутке между 11:02 до 11:16 трижды слышали взрывы.
Ранее в Воздушных силах предупреждали об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.
Позже в Telegram писали о пуске КАБа на Сумщину.
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