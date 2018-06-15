У США запропонували розшири санкції проти РФ через порушення релігійних свобод у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У Сенаті США представлено резолюцію, що покладає на РФ відповідальність за порушення релігійних свобод у тимчасово окупованому Криму та окремих районах Донецької і Луганської областей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу посольства України у США.
Двопартійна група сенаторів на чолі з Головою Гельсінської комісії США Роджером Вікером представила проект резолюції щодо ситуації у царині релігійних свобод у регіоні ОБСЄ.
Як, зокрема, зазначається у резолюції, з огляду на те, що влада Російської Федерації здійснила вторгнення до українського Криму та силоміць і незаконно його окупувала, вона зобов’язана згідно з вимогами міжнародного права, у тому числі відповідно до Женевських конвенцій, захищати релігійні свободи мешканців окупованої території. Як також наголошується, протягом усього часу окупації Криму РФ несе відповідальність за порушення релігійних свобод на півострові, які, як підкреслюється, вже мали місце у вигляді, зокрема, викрадень, затримань та ув’язнень представників окремих релігійних груп, включно з мусульманами з числа кримських татар, вірних Української Православної Церкви Київського Патріархату, УГКЦ та християн-протестантів.
Окремо у проекті резолюції йдеться про аналогічну відповідальність РФ також за дотримання релігійних свобод на контрольованих нею територіях Донецької і Луганської областей.
У документі міститься заклик до Президента США запровадити санкції у вигляді відмови у американській візі та заморожування власності щодо іноземних осіб, які безпосередньо чи опосередковано причетні до серйозних порушень релігійних свобод, зокрема на тимчасово окупованих Росією територіях України.
Як повідомляв УНН, Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до країн-членів ЄС продовжити санкції проти Росії.