У США розбився бойовий конвертоплан, п’ятеро морпіхів загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. П’ятеро морських піхотинців, які перебували на борту загинули під час авіакатастрофи американського військового конвертоплана MV-22B Osprey, який брав участь у навчаннях у штаті Каліфорнія. Про це повідомили в Копусі Морської піхоти США, передає УНН.
Цитата
"Підтверджено, що п’ятеро морських піхотинців США зі складу 39-ї Морської авіаційної групи Третього авіакрила Морської піхоти, загинули внаслідок авіаційної аварії MV-22B Osprey під час навчань поблизу населеного пункту Гламіс, Каліфорнія",- йдеться в повідомленні.
Деталі
Як зазначається, інцидент стався в середу, втім уточнена інформація оприлюднена в четвер.
За встановленою практикою, особи загиблих військових не розголошуються, допоки не мине 24 години після оповіщення їхніх рідних. Наразі ведуться слідчі дії.
Довідка
Конвертоплан MV-22B Osprey є гібридним літальним апаратом з поворотними двигунами. Він поєднує властивості гелікоптера – для здійснення вертикального зльоту-посадки, а також зависання в повітрі – із властивостями літака для набору швидкості під час пересування.
Ці бойові машини стоять на озброєнні Корпусу морської піхоти, ВМС і ВПС Сполучених Штатів.
Нагадаємо
Китайський військовий літак впав у житловому кварталі в місті Сан'ян в центральному Китаї. Загинула щонайменше одна людина, кілька людей поранені.