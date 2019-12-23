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У Союзі споживачів розповіли, яких новорічних знижок варто побоюватися

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Напередодні новорічних свят, магазинні вітрини рясніють знижками і різними аукціонними пропозиціями. Однак, як розповіли в Союзі споживачів України, ставитися до них варто дуже акуратно, уважно вивчаючи товар на відповідність якості і термінів придатності. А також попередили, що якщо мова про алкогольної продукції, то всі товари, ціна яких нижча МРЦ — купувати, взагалі, не варто, передає УНН.

Так, за словами виконавчого директора Союзу споживачів України Максима Несмєянова, знижки на алкогольні напої апріорі не можуть бути більшими.

“У нас сьогодні встановлена мінімальна роздрібна ціна на горілку, це — 89 грн. Тому якщо пляшка горілки об’ємом 0,5 літра коштує нижче цієї ціни — це 100% нелегальна продукція, яку особливо напередодні новорічних свят варто обходити стороною”, — зазначив він.

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Крім того, Несмєянов попередив про небезпеку покупок алкоголю до новорічного столу “з рук” або в Інтернеті.

“Потрібно розуміти, де ви купуєте алкоголь на свята. Потім, що багато це роблять і робитимуть „з рук“. Це дуже поширено в невеликих містах, в маленьких селах, в смт. Я сам був свідком, коли заїжджає вантажівка і продає таку продукцію ящиками. Якісь спиртні напої, без акцизних марок, але в 2 рази дешевше, ніж вони коштують на ринку. І люди купують, ящиками, при чому ще й радіють тому, що вони заощадили. Але це фальсифікат, в кращому випадку, і тоді їм просто пощастило, в гіршому — вони потраплять на сурогат. А вживання такої продукції може привезти до сліпоти і навіть до летального результату. Потрібно бути дуже обережним і не економити на спиртному. Інтернет — теж досить поширене місце продажу сумнівних алкогольних напоїв. Потрібно бути гранично обережним, тому що особливо напередодні свят ціна там приваблива, а продають літражами не зрозуміло що”, — пояснив експерт.

Найнадійнішим місцем для купівлі алкогольної продукції залишаються магазини, які несуть відповідальність за якість реалізованого ними товару, зазначив Несмєянов.

“У магазинах, супермаркетах ви отримуєте чек, це юрособа і штрафи — там колосальні”, — уточнив він.

Як писав УНН, до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні відносяться лікеро-горілчані компанії: “Баядера — Груп”, “Глобал Спірітс” (УДК), “ЛВН Лімітед”, ЛГЗ “Прайм” і ТОВ “Атлантіс”.

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