У Союзі споживачів розповіли, яких новорічних знижок варто побоюватися

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Напередодні новорічних свят, магазинні вітрини рясніють знижками і різними аукціонними пропозиціями. Однак, як розповіли в Союзі споживачів України, ставитися до них варто дуже акуратно, уважно вивчаючи товар на відповідність якості і термінів придатності. А також попередили, що якщо мова про алкогольної продукції, то всі товари, ціна яких нижча МРЦ — купувати, взагалі, не варто, передає УНН.