У “Слузі народу” розповіли, звідки у держави кошти на підвищення мінімалки

“З Мінфіну та Мінекономіки лунала інформація, що в нас є можливість, щоб це підвищення відбулося. Давайте будемо чесними, це навіть менше, ніж 300 грн, це в масштабах країни не така значна сума”, - сказав Качура, відповідаючи на питання, звідки у держави кошти на підвищення мінімальної зарплати.

За його словами, це правильне прагнення Президента Володимира Зеленського, але такі речі треба розглядати в комплексі.

“Якщо ми кажемо про наступні кроки – зменшення податкового навантаження на бізнес і підприємців. Це невід’ємні речі”, - сказав Качура.

Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні збереться на позачергову сесію, де планує розглянути низку питань, зокрема президентський законопроект про збільшення мінімальної зарплати до 5 тис. грн та постанову про ескіз великого Державного Герба.



