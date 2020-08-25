У “Слузі народу” розповіли, звідки у держави кошти на підвищення мінімалки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У держави є кошти для підвищення мінімальної заплати, що передбачено у президентському законопроекті, який у ВР розглядатимуть сьогодні. Це підвищення буде до 300 грн, тому в масштабах країни це незначна сума. Про це розповів в ефірі одного з телеканалів народний депутат від фракції “Слуга народу” Олександр Качура, передає УНН.
“З Мінфіну та Мінекономіки лунала інформація, що в нас є можливість, щоб це підвищення відбулося. Давайте будемо чесними, це навіть менше, ніж 300 грн, це в масштабах країни не така значна сума”, - сказав Качура, відповідаючи на питання, звідки у держави кошти на підвищення мінімальної зарплати.
За його словами, це правильне прагнення Президента Володимира Зеленського, але такі речі треба розглядати в комплексі.
“Якщо ми кажемо про наступні кроки – зменшення податкового навантаження на бізнес і підприємців. Це невід’ємні речі”, - сказав Качура.
Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні збереться на позачергову сесію, де планує розглянути низку питань, зокрема президентський законопроект про збільшення мінімальної зарплати до 5 тис. грн та постанову про ескіз великого Державного Герба.