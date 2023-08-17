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У Словенії українські рятувальни змінили напрямок русла річки

У Словенії українські рятувальни змінили напрямок русла річки

Київ • УНН

 • 1239870 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Українські рятувальники у Словенії змінили напрямок русла однієї з ділянок річки Савінья під час відновлювальних робіт після великої повені. Про це пише УНН з посиланням на Facebook ДСНС України.

Цитата 

"Це було основним завданням на одній із локацій. Роботи проводилися для того, щоб зміцнити від подальшого зсуву та розмивання протилежний берег і таким чином запобігти руйнуванню житлових будинків", - зазначили у ДСНС.

Деталі 

Українські рятувальники працювали впродовж п'яти днів. За допомогою екскаваторів у межах русла річки було переміщено близько чотирьох тисяч кубічних метрів каменю, піску та мулу.

Усього з початку робіт у Словенії фахівці ДСНС України розчистили 870 метрів русла, облаштували понад 200 м греблі та зміцнили близько 500 м берегової лінії.

Ба більше, рятувальники допомогли місцевим жителям у розбиранні будинку та трьох дерев'яних конструкцій, які були зруйновані внаслідок повені.

Нагадаємо

Раніше УНН писало, що  українські рятувальники, які проводять відновлювальні роботи після повені у Словенії, розчистили і укріпили русло річки Савінья, і продовжують роботи по зміні русла

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