У російському Воронежі в зоопарку присплять усіх птахів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Через масову загибель птахів, ймовірно через пташиний грип, у воронезькому зоопарку присплять усіх птахів, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“У новорічні свята в Воронезькому зоопарку зафіксовані факти загибелі птахів, в тому числі занесених до Червоної книги. За попередніми даними, причиною загибелі стала швидко розповсюджується інфекція, імовірно, - ”пташиний грип“, - йдеться в повідомленні місцевої прокуратури.
За фактом масової загибелі птахів наглядове відомство почало перевірку.
“Прийнято рішення про проведення суцільної евтаназії птахів в зоопарку”, — зазначили у прокуратурі.
Тим часом на сайті зоопарку з’явилося датоване 5 січня повідомлення, що заклад “не працює з технічних причин”.
Зоопарк у Воронежі працює з кінця 1994 року. На сьогодні там проживають 44 види птахів — 159 екземплярів.