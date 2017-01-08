В российском Воронеже в зоопарке усыпят всех птиц
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Через массовую гибель птиц, вероятно из-за птичьего гриппа, в воронежском зоопарке усыпят всех птиц, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"В новогодние праздники в Воронежском зоопарке зафиксированы факты гибели птиц, в том числе занесенных в Красную книгу. По предварительным данным, причиной гибели стала быстро распространяющаяся инфекция, вероятно, - "птичий грипп", - говорится в сообщении местной прокуратуры.
По факту массовой гибели птиц надзорное ведомство начало проверку.
"Принято решение о проведении сплошной эвтаназии птиц в зоопарке", - отметили в прокуратуре.
Между тем на сайте зоопарка появилось датированное 5 января сообщение, что заведение "не работает по техническим причинам".
Зоопарк в Воронеже работает с конца 1994 года. На сегодня там проживают 44 вида птиц - 159 экземпляров.