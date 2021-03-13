У Раді планують наступного тижня закінчити роботу над законопроектом про місцевий референдум

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“Буквально наступного тижня, я дуже сподіваюся, ми приведемо до фіналізації законопроект про місцевий референдум”, — сказав Стефанчук.

Доповнення

Раніше Стефанчук розповідав, що доручив членам Робочої групи до наступного тижня підготувати зведений текст законопроекту, після цього текст законопроекту буде розміщено на вебсайті Верховної Ради України для громадського обговорення упродовж кількох тижнів та його подальшого доопрацювання за результатами громадського обговорення.

Також Стефанчук повідомляв, що деякі положення з цифрової демократії планують відобразити у законопроекті про місцеві референдуми, як це було зроблено в законі про всеукраїнський референдум.

26 січня парламентарі ухвалили законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум.