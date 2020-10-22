У посольстві США записали відеозвернення до українців перед виборами

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін побажала кожному виборцю в Україні безпечного та успішного дня виборів 25 жовтня. Про це вона сказала у відеозверненні, оприлюдненому пресслужбою посольства США у Києві, передає УНН.

“Зараз сезон виборів, і в США, і в Україні. У неділю в Україні відбудуться перші місцеві вибори з часу впровадження нових реформ децентралізації. Незалежно від результатів виборів, це підтвердження живої української демократії буде свідченням прогресу, досягнутого Україною у відповідь на прагнення свого народу до процвітання, безпеки, прозорості та верховенства права”, — сказала Квін.

Вона також побажала всім виборцям безпечного та успішного дня виборів 25 жовтня на тлі пандемії коронавірусу.

“Для всіх країн, які зараз проводять вибори, додатковим викликом є COVID-19, і ми закликаємо громадян дотримуватись місцевих рекомендацій, щоб захистити себе та інших. Поки громадяни України готуються віддати свої голоси у цю неділю, я бажаю всім безпечного та успішного дня виборів”, — зазначила дипломат.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, що людям, які від COVID-19 лікуються амбулаторно або з підозрою на нього перебувають на самоізоляції, необхідно попередити про це виборчу комісію та надати довідку від сімейного лікаря для підтвердження.

As Ukrainians make their voices heard this Sunday, CDA Kvien wishes every voter a safe and healthy Election Day. Listen to her message. pic.twitter.com/tRP3lASzhk

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 22, 2020

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