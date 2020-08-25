У поліції показали ДТП з чотирма автівками, що спровокувала затор на виїзді з Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Правоохоронці оприлюднили відеозапис моменту ДТП, що сталася сьогодні Брест-Литовському шосе та спровокувала ускладнення руху на виїзді з Києва, передає УНН з посиланням на Патрульну поліцію столиці.
"Сьогодні, близько 13-ї години, на Брест-Литовському шосе сталася ДТП за участю 4 транспортних засобів: MAN, Iveco, DAF та Mitsubishi. Наразі відомо, що медична допомога знадобилася одному з водіїв. Через автотрощу ускладнено рух у напрямку Житомира", - повідомили в поліції.
Зазначається, що з'ясовувати обставини ДТП будуть слідчі.
Як повідомляв УНН, напередодні на трасі “Київ — Одеса” біля дачного масиву Христинівка Роздільнянського району сталася смертельна ДТП.