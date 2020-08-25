В полиции показали ДТП с четырьмя автомобилями, которое спровоцировало пробку на выезде из Киева

"Сегодня, около 13 часов, на Брест-Литовском шоссе произошло ДТП с участием 4 транспортных средств: MAN, Iveco, DAF и Mitsubishi. Известно, что медицинская помощь понадобилась одному из водителей. Из-за столкновения автомобилей затруднено движение в направлении Житомира", - сообщили в полиции.

Отмечается, что выяснять обстоятельства ДТП будут следователи.

Как сообщал УНН, накануне на трассе "Киев - Одесса" возле дачного массива Христиновка Раздельнянского района произошло смертельное ДТП.