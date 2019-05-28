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У "Народному фронті" вважають потрібним закон, який унормовує імпічмент

У "Народному фронті" вважають потрібним закон, який унормовує імпічмент

Київ • УНН

 • 14439 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. "Народний фронт" вважає законопроект про тимчасові слідчі комісії, який, в тому числі, унормовує порядок імпічменту, важливим. Про це повідомив журналісту УНН глава фракції Максим Бурбак.

"Коли ми побачимо підготовлений законопроект до другого читання, адже ми в першому читанні за нього голосували, тоді будемо визначатися. Ми вважаємо, що законопроект про тимчасові слідчі комісії як інструмент для забезпечення контролю функцій парламенту потрібний", - сказав Бурбак у відповідь на запитання, чи підтримає фракція законопроект під час засідання Верховної Ради у четвер.

За його словами, важливо побачити, в якому стані він дійде до другого читання. Адже там понад тисяча поправок.

Нагадаємо, парламент планує у четвер розглянути та ухвалити законопроект про ТСК № 1098, який врегулює порядок імпічменту в Україні.

У ВО "Батьківщина" УНН повідомили, що фракція має намір голосувати за законопроект про тимчасові слідчі комісії, який, в тому числі, унормовує питання імпічменту.

У БПП також мають намір підтримати законопроект щодо врегулювання порядку імпічменту.

Українські Національні Новини

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