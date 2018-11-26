У МЗС РФ викличуть тимчасового повіреного України

КИЇВ. 26 листопада. УНН. У міністерстві закордонних справ РФ заявили, що сьогодні викличуть тимчасового повіреного у справах України в Росії у зв'язку з ситуацією в Азовському морі. Про це повідомила у понеділок офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН з посиланням на ТАСС.