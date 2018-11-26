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У МЗС РФ викличуть тимчасового повіреного України

У МЗС РФ викличуть тимчасового повіреного України

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У міністерстві закордонних справ РФ заявили, що сьогодні викличуть тимчасового повіреного у справах України в Росії у зв'язку з ситуацією в Азовському морі. Про це повідомила у понеділок офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Сьогодні до міністерства закордонних справ Російської Федерації буде викликаний тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації", - зазначила Захарова в ефірі російського телебачення, вказавши, що приводом для цього виклику є дії української сторони, які вона назвала "агресивними і провокаційними".

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

Українські Національні Новини

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