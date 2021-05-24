У МОЗ пояснили, де українці зможуть отримати паспорти вакцинації
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Україна і Європейський Союз досягли політичної згоди про взаємне визнання COVID-паспортів. Їх українці зможуть отримати в пунтках щеплень (у паперовому вигляді) або в додатку “Дія”. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер в програмі “Зворотний зв’язок” на телеканалі “Україна 24”, пише УНН.
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“Ми працюємо над сертифікатом, який буде вивантажуватися або в паперовому вигляді там, де вам зробили щеплення, або через додаток „Дія“, це буде окремий документ, який з’явиться, і там буде вся необхідна інформація. І ми налагодимо обмін з ЄС. Але потрібно розуміти, що це робиться не тільки під туристичні поїздки, ми чітко знаємо, скільки в країні видано закордонних паспортів”, — сказав Кучер.
Він додав, що це буде документ з відповідним кодом, який зможуть перевірити компетентні служби, зокрема і в аеропортах країн ЄС, якщо їм буде потрібно. Вся інформація зберігається в системі E-Health, вона звідти вивантажується, робота буде набагато полегшена.
Нагадаємо
З 1 липня в Євросоюзі введуть свідоцтва з проходження вакцинації — так звані “паспорти вакцинації”.