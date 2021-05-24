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В Минздраве объяснили, где украинцы смогут получить паспорта вакцинации

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Украина и Европейский Союз достигли политического согласия о взаимном признании COVID-паспортов. Их украинцы смогут получить в пунтках прививок (в бумажном виде) или в приложении “Действие”. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер в программе “Обратная связь” на телеканале “Украина 24”, пишет УНН.

В Минздраве объяснили, где украинцы смогут получить паспорта вакцинации

Цитата

“Мы работаем над сертификатом, который будет выгружаться или в бумажном виде там, где вам сделали прививку, или через приложение ”Действие “, это будет отдельный документ, который появится, и там будет вся необходимая информация. И мы наладим обмен с ЕС. Но нужно понимать, что это делается не только под туристические поездки, мы четко знаем, сколько в стране выдано загранпаспортов”, — сказал Кучер.

Он добавил, что это будет документ с соответствующим кодом, который смогут проверить компетентные службы, в том числе и в аэропортах стран ЕС, если им потребуется. Вся информация сохраняется в системе E-Health, она оттуда выгружается, работа будет намного облегчена.

Напомним

С 1 июля в Евросоюзе введут свидетельства по прохождению вакцинации — так называемые “паспорта вакцинации”.

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