У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зареєстровано у місті Києві, а також у Харківській, Донецькій, Одеській та Хмельницькій областях. Про це повідомляє пресслужба МОЗ, інформує УНН.
Вказується, що за даними Центру громадського здоров’я, станом на 4 листопада в Україні зафіксовано 9524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 313, медпрацівників - 408).
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстрована: у місті Київ - 856, у Харківській - 850, у Донецькій - 636, в Одеській - 547 та у Хмельницькій - 511 областях", - йдеться у повідомленні.
Також за останню добу:
▪️ госпіталізовано (особи) – 1514;
▪️ летальних випадків – 199;
▪️ одужало (особи) – 7536.
Здійснено тестувань за добу – 72 442:
▪️ методом ПЛР — 42 278;
▪️ методом ІФА — 30 164.
За весь час пандемії в країні:
▪️ захворіло (особи) – 420 617;
▪️ одужало (особи) – 176 404;
▪️ летальних випадків – 7731;
▪️ проведено ПЛР-тестувань – 3 386 489.
Кількість захворювань в регіонах:
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- м. Київ – 40390 випадків;
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- Вінницька область – 11363 випадки;
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- Волинська область – 14544 випадки;
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- Дніпропетровська область – 16169 випадків;
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- Донецька область – 12367 випадків;
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- Житомирська область – 16200 випадків;
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- Закарпатська область – 15470 випадків;
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- Запорізька область – 11227 випадків;
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- Івано-Франківська область – 22047 випадків;
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- Київська область – 17918 випадків;
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- Кіровоградська область – 2730 випадків;
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- Луганська область – 3988 випадків;
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- Львівська область – 31639 випадків;
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- Миколаївська область – 9027 випадків;
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- Одеська область – 26332 випадки;
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- Полтавська область – 10617 випадків;
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- Рівненська область – 20300 випадків;
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- Сумська область – 12776 випадків;
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- Тернопільська область – 21332 випадки;
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- Харківська область – 39559 випадків;
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- Херсонська область – 4622 випадки;
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- Хмельницька область – 17439 випадків;
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- Черкаська область – 9898 випадків;
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- Чернівецька область – 23296 випадків;
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- Чернігівська область – 9367 випадків.
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Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 8:30 4 листопада зафіксовано вже 420 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - абсолютний антирекорд для країни у понад 9,5 тисячі.