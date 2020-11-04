У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

Вказується, що за даними Центру громадського здоров’я, станом на 4 листопада в Україні зафіксовано 9524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 313, медпрацівників - 408).

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстрована: у місті Київ - 856, у Харківській - 850, у Донецькій - 636, в Одеській - 547 та у Хмельницькій - 511 областях", - йдеться у повідомленні.

Також за останню добу:

▪️ госпіталізовано (особи) – 1514;

▪️ летальних випадків – 199;

▪️ одужало (особи) – 7536.

Здійснено тестувань за добу – 72 442:

▪️ методом ПЛР — 42 278;

▪️ методом ІФА — 30 164.

За весь час пандемії в країні:

▪️ захворіло (особи) – 420 617;

▪️ одужало (особи) – 176 404;

▪️ летальних випадків – 7731;

▪️ проведено ПЛР-тестувань – 3 386 489.

Кількість захворювань в регіонах:



м. Київ – 40390 випадків;



Вінницька область – 11363 випадки;



Волинська область – 14544 випадки;



Дніпропетровська область – 16169 випадків;



Донецька область – 12367 випадків;



Житомирська область – 16200 випадків;



Закарпатська область – 15470 випадків;



Запорізька область – 11227 випадків;



Івано-Франківська область – 22047 випадків;



Київська область – 17918 випадків;



Кіровоградська область – 2730 випадків;



Луганська область – 3988 випадків;



Львівська область – 31639 випадків;



Миколаївська область – 9027 випадків;



Одеська область – 26332 випадки;



Полтавська область – 10617 випадків;



Рівненська область – 20300 випадків;



Сумська область – 12776 випадків;



Тернопільська область – 21332 випадки;



Харківська область – 39559 випадків;



Херсонська область – 4622 випадки;



Хмельницька область – 17439 випадків;



Черкаська область – 9898 випадків;



Чернівецька область – 23296 випадків;



Чернігівська область – 9367 випадків.



Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 8:30 4 листопада зафіксовано вже 420 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - абсолютний антирекорд для країни у понад 9,5 тисячі.