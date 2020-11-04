В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в городе Киеве, а также в Харьковской, Донецкой, Одесской и Хмельницкой областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, информирует УНН.

Указывается, что по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 4 ноября в Украине зафиксировано 9524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 313, медработников - 408).

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в городе Киев - 856, в Харьковской - 850, в Донецкой - 636, в Одесской - 547 и в Хмельницкой - 511 областях", - говорится в сообщении.

Также за последние сутки:
▪️ госпитализированы (лица) - 1514;
▪️ летальных случаев - 199;
▪️ выздоровели (лица) - 7536.

Осуществлено тестирований за сутки - 72 442:
▪️ методом ПЦР - 42278;
▪️ методом ИФА - 30164.

За все время пандемии в стране:
▪️ заболело (лица) - 420 617;
▪️ выздоровели (лица) - 176 404;
▪️ летальных случаев - 7731;
▪️ проведено ПЦР-тестов - 3386489.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев - 40390 случаев;
  • Винницкая область - 11363 случаи;
  • Волынская область - 14544 случаи;
  • Днепропетровская область - 16169 случаев;
  • Донецкая область - 12367 случаев;
  • Житомирская область - 16200 случаев;
  • Закарпатская область - 15470 случаев;
  • Запорожская область - 11227 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 22047 случаев;
  • Киевская область - 17918 случаев;
  • Кировоградская область - 2730 случаев;
  • Луганская область - 3988 случаев;
  • Львовская область - 31 639 случаев;
  • Николаевская область - 9027 случаев;
  • Одесская область - 26332 случаи;
  • Полтавская область - 10617 случаев;
  • Ровенская область - 20300 случаев;
  • Сумская область - 12776 случаев;
  • Тернопольская область - 21332 случаи;
  • Харьковская область - 39559 случаев;
  • Херсонская область - 4622 случая;
  • Хмельницкая область - 17439 случаев;
  • Черкасская область - 9898 случаев;
  • Черновицкая область - 23296 случаев;
  • Черниговская область - 9367 случаев.

Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине на 8:30 4 ноября зафиксировано уже 420 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны в более чем 9,5 тысяч.

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