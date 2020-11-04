В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в городе Киеве, а также в Харьковской, Донецкой, Одесской и Хмельницкой областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, информирует УНН.
Указывается, что по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 4 ноября в Украине зафиксировано 9524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 313, медработников - 408).
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в городе Киев - 856, в Харьковской - 850, в Донецкой - 636, в Одесской - 547 и в Хмельницкой - 511 областях", - говорится в сообщении.
Также за последние сутки:
▪️ госпитализированы (лица) - 1514;
▪️ летальных случаев - 199;
▪️ выздоровели (лица) - 7536.
Осуществлено тестирований за сутки - 72 442:
▪️ методом ПЦР - 42278;
▪️ методом ИФА - 30164.
За все время пандемии в стране:
▪️ заболело (лица) - 420 617;
▪️ выздоровели (лица) - 176 404;
▪️ летальных случаев - 7731;
▪️ проведено ПЦР-тестов - 3386489.
Количество заболеваний в регионах:
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- г. Киев - 40390 случаев;
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- Винницкая область - 11363 случаи;
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- Волынская область - 14544 случаи;
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- Днепропетровская область - 16169 случаев;
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- Донецкая область - 12367 случаев;
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- Житомирская область - 16200 случаев;
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- Закарпатская область - 15470 случаев;
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- Запорожская область - 11227 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 22047 случаев;
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- Киевская область - 17918 случаев;
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- Кировоградская область - 2730 случаев;
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- Луганская область - 3988 случаев;
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- Львовская область - 31 639 случаев;
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- Николаевская область - 9027 случаев;
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- Одесская область - 26332 случаи;
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- Полтавская область - 10617 случаев;
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- Ровенская область - 20300 случаев;
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- Сумская область - 12776 случаев;
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- Тернопольская область - 21332 случаи;
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- Харьковская область - 39559 случаев;
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- Херсонская область - 4622 случая;
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- Хмельницкая область - 17439 случаев;
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- Черкасская область - 9898 случаев;
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- Черновицкая область - 23296 случаев;
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- Черниговская область - 9367 случаев.
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Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине на 8:30 4 ноября зафиксировано уже 420 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны в более чем 9,5 тысяч.