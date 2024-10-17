У мережі виявили російський клон офіційного сайту Держприкордонслужби, ресурс заблокували
Київ • УНН
В інтернеті виявлено сайт, що копіював структуру офіційного вебсайту ДПСУ. Кібербезпека встановила російський слід, заблокувала ресурс та закликала громадян критично споживати інформацію.
У мережі Інтернет було виявлено сайт, який копіював оболонку та структуру офіційного вебсайту Державної прикордонної служби України. Кібербезпека виявила російський слід та заблокувала ресурс, передає УНН із посиланням на ДПСУ.
За даними ДПСУ, ресурс дублював більшість рубрик та новин, які публікує Державна прикордонна служба України, проте міг використовуватися для поширення дезінформації чи іншого деструктивного впливу.
Кібербезпека Держприкордонслужби встановила, що доменне ім’я фейкового сайту зареєстроване російським реєстратором доменних імен. Завдяки вжитим заходам вдалося забезпечити блокування ресурсу, що копіював офіційний сайт прикордонного відомства України.
У ДПСУ закликали громадян критично споживати інформацію та розвивати медіаграмотність.
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