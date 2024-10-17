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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В сети обнаружили российский клон официального сайта Госпогранслужбы, ресурс заблокировали

В сети обнаружили российский клон официального сайта Госпогранслужбы, ресурс заблокировали

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 12:11  •  2943 просмотра

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В интернете обнаружен сайт, который копировал структуру официального сайта ГПСУ. Кибербезопасность установила российский след, заблокировала ресурс и призвала граждан критически потреблять информацию.

В сети Интернет был обнаружен сайт, который копировал оболочку и структуру официального сайта Государственной пограничной службы Украины. Кибербезопасность обнаружила российский след и заблокировала ресурс, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.

По данным ГПСУ, ресурс дублировал большинство рубрик и новостей, которые публикует Государственная пограничная служба Украины, однако мог использоваться для распространения дезинформации или иного деструктивного воздействия.

Кибербезопасность Госпогранслужбы установила, что доменное имя фейкового сайта зарегистрировано российским регистратором доменных имен. Благодаря принятым мерам удалось обеспечить блокировку ресурса, который копировал официальный сайт пограничного ведомства Украины.

В ГПСУ призвали граждан критически потреблять информацию и развивать медиаграмотность.

Украина и США обменялись апдейтами по кибербезопасности и текущим потребностям15 августа 2024, 16:45 • 31614 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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