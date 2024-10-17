В сети обнаружили российский клон официального сайта Госпогранслужбы, ресурс заблокировали

В сети Интернет был обнаружен сайт, который копировал оболочку и структуру официального сайта Государственной пограничной службы Украины. Кибербезопасность обнаружила российский след и заблокировала ресурс, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.

По данным ГПСУ, ресурс дублировал большинство рубрик и новостей, которые публикует Государственная пограничная служба Украины, однако мог использоваться для распространения дезинформации или иного деструктивного воздействия.

Кибербезопасность Госпогранслужбы установила, что доменное имя фейкового сайта зарегистрировано российским регистратором доменных имен. Благодаря принятым мерам удалось обеспечить блокировку ресурса, который копировал официальный сайт пограничного ведомства Украины.

В ГПСУ призвали граждан критически потреблять информацию и развивать медиаграмотность.

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