Украина и США обменялись апдейтами по кибербезопасности и текущим потребностям

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров встретился с послом Госдепа США по вопросам киберпространства и цифровой безопасности Натаниэлем Фиком. Они обменялись важными апдейтами по кибербезопасности, текущих потребностей и планов на следующие месяцы. Сейчас в фокусе Минцифры - переосмысление киберстратегии Украины и работа над облачным законодательством, передает УНН.

"Стратегическое партнерство и кибердипломатия - встретился с Натаниэлем Фиком, Послом Госдепа США по вопросам киберпространства и цифровой безопасности. В рамках Кибердиалога Украина - США провели двустороннюю встречу, обменялись важными апдейтами по кибербезопасности, текущих потребностей и планов на следующие месяцы. Сейчас в фокусе Минцифры - переосмысление киберстратегии Украины и работа над облачным законодательством", - написал Федоров в Telegram.

Также по его словам, команда Минцифры взяла на себя лидерство по развитию Таллиннского механизма.

«Это международный формат поддержки Украины в сфере кибербезопасности. В рамках межведомственной группы собрали консолидированную потребность всех органов и служб, привлеченных к киберзащите государства. Дополнительно запустили бета-версию Catalog - там собраны проекты гражданской инфраструктуры. Партнеры и доноры могут просмотреть каталог, выбирать направление, рационально расходовать средства и усиливать киберустойчивость Украины», - сообщил Федоров.

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Федоров выразил благодарность США за последовательную поддержку.

"Это и инвестиции, и оборудование, и проведение аудитов, и кампании по повышению киберграмотности, и запуск образовательных программ по кибербезопасности в 6 университетах. Из последнего: благодаря проекту USAID "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины" запустили программу по кибердиагностике для украинского бизнеса. Внимание и инвестиции в кибербезопасность должны стать частью предпринимательской культуры. Ведь активная война продолжается, и в киберпространстве тоже. Наращиваем сотрудничество, впереди еще больше крутых и важных проектов", - написал министр.