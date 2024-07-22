Украина и ЕС углубляют сотрудничество в сфере кибербезопасности - Минобороны

Украина и ЕС углубляют сотрудничество в сфере кибербезопасности. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, передает УНН.

Детали

Сообщается, что во время третьего раунда Кибердиалога между Украиной и ЕС, который прошел в Брюсселе, участники договорились об углублении сотрудничества в сфере кибербезопасности на фоне российской агрессии и переговоров о вступлении Украины в ЕС.

При этом Министерство обороны Украины объявило о намерении усилить партнерство с частным сектором в сфере кибербезопасности с целью повышения киберустойчивости. Новая инициатива под названием "Soft Power" должна объединить ведущих инженеров, разработчиков и программистов из частного сектора и университетов Украины и стран-партнеров для создания передовых решений для беспилотных систем. В Минобороны считают, что такое сотрудничество существенно поддержит культуру инноваций в секторе обороны в долгосрочной перспективе.

Сейчас наш темп цифровизации ускоряется. Создается и внедряется больше систем. Больше систем, больше данных нуждаются в защите. Масштаб кибервойны растет. Мы глубоко ценим партнеров, которые активно помогают Украине в ее усилиях по обороне, и всегда будем благодарны тем, кто поддерживает нас сегодня. Надеюсь, мы сможем установить больше возможностей для сотрудничества с ЕС в киберсфере, в частности, через ИТ-коалицию, чтобы обеспечить лучшую устойчивость нашей инфраструктуры - отметила Екатерина Черногоренко.

Представители ЕС подтвердили поддержку способности Украины противостоять кибератакам и нарушениям работы критической инфраструктуры.

Участники диалога обсудили изменения в ландшафте киберугроз, новые законодательные инициативы, усилия по развитию киберустойчивости и защиты, а также сотрудничество для противодействия злонамеренной киберактивности.

Стороны договорились достичь конкретных результатов к проведению четвертого раунда Кибердиалога в 2025 году.

Напомним

Соединенные Штаты работают над тем, чтобы предоставить Украине дополнительные 37 миллионов долларов помощи для укрепления кибербезопасности. Такая поддержка помогла усилить способность Украины выявлять, сдерживать и реагировать на киберинциденты и угрозы, а также оказала поддержку для защиты критически важных сетей и цифровой инфраструктуры.

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