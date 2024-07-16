Украинская разведка вместе с киберволонтерами атаковала почти сотню российских веб-ресурсов. Сейчас продолжают "лежать" 39 сайтов.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Главное управление разведки МО.

15 июля 2024 года волонтерское хакерское сообщество совместно с киберспециалистами ГУР МО Украины атаковали около 100 веб-ресурсов в пространстве государства-агрессора России. По состоянию на 16 июля из перечня атакованных российских сайтов продолжают "лежать" 39 - говорится в сообщении.

Сообщается, что кибератака была направлена на уничтожение внутренней информации компаний, которые обслуживают причастных к ведению войны против Украины клиентов из государственного сектора россии.

По информации ГУР, в частности, поражения получили:

"MITgroup" - группа компаний, которая занимается разработкой корпоративных веб-сайтов. "пермский завод промоборудования" - предприятие, которое производит и поставляет подъемное оборудование для промышленных объектов.

"Объединенные крановые технологии" - торгово-производственная компания по изготовлению и реализации грузоподъемного оборудования.

"РУМОС-ЛАДА" - дилер автомобилей LADA.

"В результате кибератаки внешний вид пораженных веб-ресурсов агрессора претерпел определенные изменения - теперь вместо привычных московитам разделов на сайтах видно только свиную голову и код ошибки "404", - информирует ГУР.

Дополнение В июне разведка сообщала, что активисты киберсообщества BO_Team совместно с киберспециалистами Главного управления разведки Министерства обороны в течение недели уничтожили более 100 терабайт данных некоторых российских компаний, а также серверы.