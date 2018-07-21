У Мексиці в ДТП з вантажівкою загинули 13 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Жертвами аварії за участю пасажирського мікроавтобуса і вантажівки стали 13 осіб, ще вісім постраждали. Про це повідомляє місцеве видання Milenio, передає УНН.
Аварія сталася на 17-му км траси Мехіко-Пачука. У мікроавтобуса, за попередніми даними, відмовили гальма, транспортний засіб на великій швидкості врізався в припарковану на узбіччі вантажівку. В результаті аварії траса була частково перекрита, на місці працює поліція і медики.
Губернатор штату Мехіко Альфредо дель Мазо висловив співчуття родичам загиблих, про це він написав у своєму Twitter. Він доручив надати підтримку сім’ям жертв аварії, встановити причини аварії і притягнути винних до відповідальності.
На початку червня 11 людей загинули внаслідок аварії автобуса і вантажівки в мексиканському місті Санта-Інес. Також постраждали 13 осіб, в тому числі шестирічна дівчинка. Зазначалося, що у вантажівки відмовили гальма, після чого вона врізалася в автобус, потім обидва транспортні засоби впали в яр.
Як повідомляв УНН, у Рівненській області оголосять день жалоби за загиблими у ДТП на трасі під Житомиром. Про це повідомив очільник Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко.