У Краматорську здійснять превентивні заходи з протидії тероризму та диверсіям

“У зв’язку із проведенням 31.10.2018 року та 1.11.2018 року превентивних заходів з протидії терористичним та диверсійним загрозам в м. Краматорськ Донецької області, командування Об’єднаних сил закликає мешканців міста, не покидати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами тощо”, — йдеться у повідомленні.

Також у штабі зазначили, що громадянам у разі необхідності пересування в інші райони міста, з метою уникнення непорозумінь, обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання і т.і.)

Водночас у штабі ООС просять громадян у випадку отримання інформації про причетність невідомих осіб до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків, негайно повідомляти правоохоронні органи.

“Просимо не панікувати та дотримуватися вимог особистої безпеки. Нагадуємо, що згідно з вимогами пункту 8 Постанови Кабінету Міністрів України № 92 від 18.02.2016, прийнято рішення щодо встановлення у Донецькій та Луганській областях і АР Крим рівня терористичної загрози “ЧЕРВОНИЙ”, — наголосили у прес-центрі штабу ООС.

Нагадаємо, вчора бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час обстрілів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 5 разів. Під час бойових дій загинув один воїн зі складу Об’єднаних сил.