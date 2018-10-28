В Краматорске осуществят превентивные меры по противодействию терроризму и диверсиям

"В связи с проведением 31.10.2018 года и 1.11.2018 года превентивных мер по противодействию террористическим и диверсионным угрозам в г. Краматорск Донецкой области, командование Объединенных сил призывает жителей города, не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и т.д.", - говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что гражданам в случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и т.д.)

В то же время в штабе ООС просят граждан в случае получения информации о причастности неизвестных лиц к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков, немедленно сообщать в правоохранительные органы.

"Просим не паниковать и соблюдать требования личной безопасности. Напоминаем, что согласно требованиям пункта 8 Постановления Кабинета Министров Украины № 92 от 18.02.2016, принято решение об установлении в Донецкой и Луганской областях и АР Крым уровня террористической угрозы "КРАСНЫЙ", - отметили в пресс-центре штаба ООС.

Напомним, вчера боевики 15 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов вооружение, запрещенное минского договоренностям, было применено 5 раз. Во время боевых действий погиб один воин из состава Объединенных сил.