У “Київміськбуд” розповіли про об’єкти, що планують завершити до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. До кінця поточного року найбільший столичний забудовник “Київміськбуд” планує завершити усі заплановані на цей рік об’єкти. Про це в інтерв’ю розповів Голова правління — президент ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір, повідомляє УНН.
“За підсумком року плануємо ввести в експлуатацію близько 400 тисяч квадратних метрів. Це частина ЖК на Каховскій, "Медового", "Італійського кварталу", будинок на Лейпцигській, на Освіти, у провулку Коломійському. У цілому всі комплекси, що були заплановані. Найкращий час для нерухомості — зараз! Тому і будуємо. Раджу купувати зараз, адже дешевше вже не буде!” — сказав Кушнір.
Він також повідомив, що за підсумками поточного року планується залучення обсягів інвестицій не менших ніж у 2018 році.
"Торік компанією було залучено близько 5 млрд гривень інвестицій. Що на 30% більше, ніж в попередньому році. Думаю, за результатами 2019 року цифри будуть не меншими“, — сказав глава правління ХК “Київміськбуд”.