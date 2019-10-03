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В "Киевгорстрой" рассказали об объектах, которые планируют завершить до конца года

Киев • УНН

 • 18813 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. До конца текущего года крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" планирует завершить все запланированные на этот год объекты. Об этом в интервью рассказал глава правления - президент ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, сообщает УНН.

В "Киевгорстрой" рассказали об объектах, которые планируют завершить до конца года

“По итогам года планируем ввести в эксплуатацию около 400 тыс. квадратных метров. Это часть ЖК на Каховский, "Медового", "Итальянского квартала", дом на Лейпцигской, на Просвещения, в переулке Коломиевском. В целом все комплексы, которые были запланированы. Лучшее время для недвижимости — сейчас! Поэтому и строим. Советую покупать сейчас, ведь дешевле уже не будет!” — сказал Кушнир.

Он также сообщил, что по итогам текущего года планируется привлечение объемов инвестиций не меньше чем в 2018 году.

“В прошлом году компанией было привлечено около 5 млрд гривен инвестиций. Что на 30% больше, чем в предыдущем году. Думаю, по результатам 2019 года цифры будут не меньше”, — сказал глава правления ХК “Киевгорстрой”.

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