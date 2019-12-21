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У Києві створили ялинку з 1,5 тисячі еклерів

У Києві створили ялинку з 1,5 тисячі еклерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Києві кондитери встановили ялинку з півтори тисячі еклерів, чим встановлено рекорд України. Про це повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Поки тут всі обговорюють рекордну ялинку з мушлів у Доброславі, ось вам ще одна тема - ялинка з еклерів від кондитерів Київського БКК. На її спорудження знадобилося 1500 еклерів різних сортів", - написала Вєтрова.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Одещині встановили 3,5-метрову різдвяну ялинку з мушель, яку оголосили рекордом України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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