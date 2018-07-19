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У Києві на воді з початку року загинуло 37 осіб

У Києві на воді з початку року загинуло 37 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. З початку року у столиці України на воді загинуло вже 37 людей. Про це під час прес-конференції заявила речник ГУ ДСНС України у місті Києві Світлана Водолага, передає кореспондент УНН.

"Протягом трьох минулих років було зниження за кількістю людей, які загинули (на воді – ред.). На сьогодні (з початку року - ред.) у Києві на воді загинуло 37 людей. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то ця цифра сягала – 21 особа. На щастя, жодна дитина у нас не загинула, але питання стоїть дуже гостро, бо майже щодня наші працівники виїжджають на такі виклики, коли потрібно не рятувати людей, а вже діставати тіло. Як правило це чоловікі", - повідомила С.Водолага.

Як повідомляв УНН, в ніч з 8 на 9 липня у Касперівському водосховищі втопився мешканець с. Борівці Кіцманського району Чернівецької області. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій області.

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