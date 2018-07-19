В Киеве на воде с начала года погибло 37 человек

"В течение трех прошедших лет было снижение по количеству людей, погибших (на воде - ред.). На сегодня (с начала года - ред.) в Киеве на воде погибло 37 человек. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то эта цифра достигала - 21 человек. К счастью, ни один ребенок у нас не погиб, но вопрос стоит очень остро, потому что почти каждый день наши сотрудники выезжают на такие вызовы, когда нужно не спасать людей, а уже доставать тело. Как правило, это мужчины", - сообщила С.Водолага.



Как сообщал УНН, в ночь с 8 на 9 июля в Касперовском водохранилище утонул житель с. Боровци Кицманского района Черновицкой области. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям области.