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У Києві COVID-19 підтвердили у 1652 осіб: за добу коронавірус виявили у двох дошкільнят

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. За минулу добу у столиці коронавірусну хворобу підтвердили у 68 осіб, з них троє медиків і двоє малих дітей. Всього на сьогодні в Києві коронавірус підтвердили у 1652 осіб. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

У Києві COVID-19 підтвердили у 1652 осіб: за добу коронавірус виявили у двох дошкільнят

“Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердилось захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 68 людей. Троє з них — медики. На сьогодні в столиці вже 1652 підтверджений випадок захворювання на COVID-19”, — сказав міський голова.

З його слів, захворіли 21 жінка віком від 23 до 76 років та дівчинка 4 років, 45 чоловіків віком від 19 до 67 років і хлопчик, якому 5 років.

До лікарень столиці госпіталізовані 24 пацієнти, інші лікуються на самоізоляції під контролем медиків.

Нагадаємо, на ранок середи в Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 327 летальні.

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