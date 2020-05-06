У Києві COVID-19 підтвердили у 1652 осіб: за добу коронавірус виявили у двох дошкільнят
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. За минулу добу у столиці коронавірусну хворобу підтвердили у 68 осіб, з них троє медиків і двоє малих дітей. Всього на сьогодні в Києві коронавірус підтвердили у 1652 осіб. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердилось захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 68 людей. Троє з них — медики. На сьогодні в столиці вже 1652 підтверджений випадок захворювання на COVID-19”, — сказав міський голова.
З його слів, захворіли 21 жінка віком від 23 до 76 років та дівчинка 4 років, 45 чоловіків віком від 19 до 67 років і хлопчик, якому 5 років.
До лікарень столиці госпіталізовані 24 пацієнти, інші лікуються на самоізоляції під контролем медиків.
Нагадаємо, на ранок середи в Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 327 летальні.